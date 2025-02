IRCCS Neurolesi Bonino Pulejo di Messina: stabilizzazioni per il personale sanitario

Passaggio importante per il personale dell’IRCCS Neurolesi Bonino Pulejo - Piemonte, con una nuova tornata di stabilizzazioni con l’assunzione a tempo indeterminato di diverse figure professionali.

Alla presenza del direttore generale, Maurizio Lanza, e del direttore amministrativo, Maria Felicità Crupi, i neoassunti hanno firmato i contratti, suggellando un traguardo significativo nel loro percorso lavorativo. Tra i professionisti stabilizzati figurano Smeralda Diandra Anchesi (assistente sociale), Eddy Lanzo (assistente amministrativo), Alessandra Pelle e Ylenia Zullo (tecnici di radiologia medica), Alessandro Duca, Daniela Bonarrigo, Giulia Runci e Nicola Orlando (infermieri), nonché le dirigenti mediche di neuropsichiatria infantile, Francesca Cucinotta ed Emanuela Tripodi.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla direzione aziendale, che ha ringraziato gli uffici per il lavoro svolto, e dai neoassunti, che hanno maturato i requisiti previsti per la stabilizzazione, segnando un passo fondamentale per il loro futuro professionale.