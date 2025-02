Policlinico di Messina, il Nursind denuncia criticità nella Stroke Unit: pazienti in barella nei corridoi

Il sindacato Nursind ha lanciato un allarme sulle condizioni della Stroke Unit del Policlinico di Messina, evidenziando gravi criticità nell'assistenza ai pazienti colpiti da ictus. La Stroke Unit, che dovrebbe garantire cure subintensive ad alta complessità assistenziale, viene spesso trattata come un normale reparto di degenza, con conseguenti disagi per i pazienti e il personale sanitario.

L'ultima disposizione dell'azienda ha aggravato la situazione, assegnando tutte le consulenze neurologiche al personale medico della Stroke Unit. Ciò comporta frequenti spostamenti dei medici al pronto soccorso, sottraendo tempo ed energie all'assistenza diretta ai pazienti ricoverati con gravi problematiche neurologiche.

"Da anni la Stroke Unit è vessata da decisioni che non rispettano le direttive assessoriali" - denunciano Ivan Alonge, segretario provinciale del Nursind, e Massimo Latella, segretario aziendale. Il sindacato evidenzia che i pazienti vengono spesso sistemati in barella nei corridoi o in open space privi di impianti per ossigeno e aspirazione, mettendo a rischio la loro salute.