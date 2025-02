Cisl medici Messina, Giuseppe Costa confermato segretario

Giuseppe Costa, medico otorinolaringoiatra, è stato confermato segretario generale della Cisl medici di Messina. Un’elezione avvenuta al termine del congresso della categoria che ha riunito, all’Hotel Royal, i delegati della Federazione alla presenza del segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi. Ad affiancare Costa in segreteria saranno Antonio Albanese e Maria Elena Santoro. Nella sua relazione, Costa ha ripercorso il quadro della situazione sanitaria in provincia negli ultimi quattro anni. «La pandemia – ha esordito Costa - ha insegnato l’importanza strategica del territorio per evitare l’intasamento dei pronto soccorso per patologie che non hanno bisogno del ricorso alla struttura ospedaliera. Occorre quindi ridisegnare e migliorare l’offerta di un nuovo sistema socio-sanitario integrato con il territorio attraverso la concertazione a livello regionale e territoriale tra Enti locali, Asp, aziende ospedaliere, organizzazioni sindacali e forze sociali, risulta indispensabile».

Quindi l’approfondimento territoriale dove, è stato sottolineato, c’è stato un progressivo depauperamento dell’assistenza sanitaria con la chiusura e l’accorpamento di reparti e la riconversione di piccoli ospedali. «Negli ultimi anni nella provincia di Messina -ha detto Costa-, a seguito dei vari processi di riorganizzazione previsti dai piani di rientro e dai vari decreti assessoriali, i posti letto pubblici si sono ridotti di 580 unità. Un continuo modificarsi dei modelli organizzativi e assistenziali non hanno portato vantaggi per l’utenza, anzi hanno creato grandi difficoltà nell’accedere ai servizi del sistema sanitario». Una preoccupazione evidenziata più volte nel corso della relazione dal segretario della Cisl Medici. «Siamo fortemente preoccupati per il futuro della sanità a Messina – ha continuato -. Siamo in emergenza, come denunciamo da tempo, perché non vengono affrontati da decenni i nodi veri che hanno portato a questo stato di cose. Dall’analisi dei dati balza agli occhi la cronica mancanza di personale medico e sanitario a causa dei pensionamenti e delle riorganizzazioni, causando negli ospedali e in particolare nelle aree di emergenza, una situazione insostenibile». «La Cisl Medici, insieme alla Cisl, -ha detto il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi - ha intenzione di aprire una serie di confronti per cercare di migliorare le strutture sanitarie della nostra provincia e ovviamente riorganizzare il territorio affinché si possa dare una risposta migliore agli aspetti sanitari della comunità».