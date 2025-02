Messina, da lunedì un posto fisso di Polizia nel nuovo pronto soccorso del Policlinico

Messina rafforza la sicurezza sanitaria con l’apertura di un posto fisso di Polizia all’interno del rinnovato pronto soccorso del Policlinico Universitario AOU G. Martino. L’inaugurazione si terrà lunedì 24 febbraio alle 9.30 al Padiglione E alla presenza di autorità civili e istituzionali.

Alla cerimonia interverranno la prefetta di Messina Cosima Di Stani, il questore Annino Gargano, la rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, e il direttore generale dell’AOU G. Martino, Giorgio Giulio Santonocito. L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti per garantire maggiore sicurezza al personale sanitario, ai pazienti e ai visitatori del pronto soccorso, un luogo spesso teatro di tensioni e criticità, non solo a Messina ma in molte strutture sanitarie della Penisola.

Il nuovo presidio di polizia nasce con l’obiettivo di prevenire episodi di violenza, garantire un pronto intervento in caso di emergenze e offrire un punto di riferimento costante per il rispetto dell’ordine pubblico all’interno della struttura sanitaria. Un progetto che testimonia la collaborazione tra le istituzioni per rendere gli ambienti ospedalieri più sicuri ed efficienti.