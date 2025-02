Chirurgia oncologica al policlinico di Messina: novantenni dimessi pochi giorni dopo l’intervento

“Sono stato trattato come un quindicenne”, afferma il signor Gino (nome di fantasia) - ancora in ospedale - e non finirò mai di ringraziare il Prof. Navarra per avermi donato una speranza futura nonostante io non sia più un ragazzino. Tutto il personale, con il primario in primis, ha sempre manifestato cortesia e professionalità nei miei confronti donandomi una dignità nella cura che non è certo scontata”.

“In una popolazione che mediamente è sempre più anziana - sottolinea il Prof. Navarra - ci ritroviamo spesso a confrontarci con pazienti complessi che, oltre al tumore, convivono con numerose altre patologie. Nonostante persista ancora un certo pregiudizio e resistenza verso il trattamento chirurgico oncologico di soggetti fragili e anziani, oggi le nuove tecnologie e i metodi mininvasivi ci consentono di intervenire in modo anche radicale, ma preservando al meglio le funzionalità dell’organismo e consentendo un recupero in tempi brevi. Offrire una possibilità di trattamento e una buona aspettativa qualità di vita è possibile, anche a 90 anni”.