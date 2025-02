Messina, celebrata la giornata contro il cancro infantile: supporto alle famiglie dei malati

Celebrata a piazza Cairoli la Giornata mondiale contro il cancro infantile. Volta a sensibilizzare la cittadinanza riguardo alla patologia e offrire un sostegno alle famiglie, è stata organizzata dall’Ordine delle professioni infermieristiche di Messina, da sempre impegnato a promuovere la vicinanza tra categoria professione e comunità. Supportare la ricerca scientifica per la cura dei tumori pediatrici è l’obiettivo rilanciato in occasione della Giornata. Il presidente Opi Messina Antonino Trino ha ribadito l’importanza di tali iniziative per rafforzare il legame tra i professionisti sanitari e i cittadini. La figura infermieristica non si limita alla cura, ma svolge un ruolo fondamentale nel supporto emotivo e psicologico delle famiglie. Presenti i rappresentanti Admo, Abc Amici dei bambini in corsia, associazione Donare è Vita, dell’Abal, l’autoemoteca dell’associazione volontari italiani sangue e i giovani talassemici della Fasted Messina.