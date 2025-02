Patti, l'emodinamica del "Barone Romeo" realizza un opuscolo per salvare vite

L’Unità Operativa di Emodinamica dell’ospedale "Barone Romeo" dell’ASP di Patti ha realizzato un opuscolo informativo dal titolo “Cardiopatia ischemica: conoscerla, prevenirla e curarla”, con l’obiettivo di ridurre i tempi di latenza tra l’insorgenza dei sintomi di infarto e l’attivazione dei soccorsi.

Il trattamento tempestivo dell’infarto miocardico acuto è cruciale per ridurre la mortalità e migliorare gli esiti a lungo termine, come indicato dalle linee guida internazionali. Tuttavia, uno studio condotto dal dottor Salvatore Garibaldi, direttore dell’Unità di Emodinamica, ha evidenziato che, nella regione tirrenica-nebroidea, i pazienti tendono a tardare nell’allertare il sistema d’emergenza, compromettendo così l’efficacia delle cure.

Già nel 2019, i medici dell’Emodinamica di Patti avevano pubblicato una prima edizione dell’opuscolo, distribuito in forma cartacea, con informazioni pratiche sulla prevenzione delle malattie coronariche e sulle procedure corrette da seguire in caso di infarto. Nel 2021, il documento è stato inserito in una collana di opuscoli educativi promossa dal Lions Club International di Patti, in collaborazione con l’ASP di Messina.