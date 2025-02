Policlinico di Messina, avviato il piano di start up per l'apertura del pronto soccorso generale. Oggi un'esercitazione di emergenza ed evacuazione

È stato ufficialmente avviato il piano di attività per l'apertura del Pronto Soccorso Generale. Oggi, nei rinnovati locali della struttura, si è svolta un’esercitazione per attuare il Piano di Emergenza Interna ed Evacuazione.

Dal 3 febbraio, medici, infermieri e operatori socio-sanitari (OSS) che operano all’interno del Pronto Soccorso stanno partecipando a esercitazioni per il corretto utilizzo degli spazi.

Ieri si è tenuta la prima giornata di formazione sulla “comunicazione non violenta, riconoscimento dei segnali per situazioni di rischio e strategie di de-escalation”, con ulteriori incontri programmati per il 10 e 11 febbraio.

Il 12 febbraio si procederà con un’esercitazione dedicata all’utilizzo delle attrezzature elettromedicali e dei gas medicali, mentre il giorno successivo, il 13 febbraio, si svolgerà una simulazione delle procedure di biocontenimento per la gestione di pazienti con patologie infettive. Nella stessa giornata verrà inoltre testato il Piano aziendale di Emergenza con la simulazione di un incidente che coinvolgerà un elevato numero di persone.