Ginecologa messinese fa nascere Agata, la prima a vedere la luce nel 2025 in Italia

Allo scoccare della mezzanotte del 2025, l'Italia ha dato il benvenuto alla sua prima nata: la piccola Agata. Con un peso di 3,530 chilogrammi, la bambina è venuta al mondo in perfetta salute presso la Casa di Cura Santa Famiglia di Roma, unica clinica monospecialistica d’Italia dedicata alla maternità. Un lieto evento che ha coinvolto un’equipe medica d’eccezione, della quale fa parte anche la ginecologa messinese Laura Maggio Savasta (nella foto accanto alla mamma di Agata). Su questa nascita, naturalmente si sono "fiondati" i media nazionali, in particolar modo le TV. Uno Mattina ha ospitato l'evento con un collegamento in diretta di buon ora su RAI UNO, già per domani pomeriggio, l'equipe e la mamma, al suo secondo parto, parteciperanno a "Pomeriggio 5" su Mediaset.

Chi è Laura Maggio Savasta

La dottoressa Laura Maggio Savasta, 43 anni, originaria di Messina, è un esempio di eccellenza nel campo dell’Ostetricia e Ginecologia. Laureata con lode nel 2007 all’Università di Messina, ha completato in riva allo Stretto la specializzazione nel 2013, distinguendosi per il suo impegno e la sua preparazione.