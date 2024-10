Aritmie nei bambini: le cardiologie del policlinico di Messina insieme per studiare il cuore da vicino

La procedura prevede, in anestesia locale sotto controllo anestesiologico, l’introduzione di un catetere nell’esofago. Questo catetere, collegato ad un elettrostimolatore consente di sentire (sensing) e stimolare (pacing) il cuore del paziente. Grazie a questa metodica è possibile valutare più da vicino le proprietà elettriche del cuore e la sua suscettibilità ad aritmie di vario tipo identificando con esattezza il meccanismo responsabile dell'aritmia di cui il paziente soffre. Ciò consente anche di pianificare un eventuale percorso terapeutico che può portare all’ablazione endocavitaria. Ad operare insieme è un gruppo di cardiologi e cardiologi pediatri specializzati nel campo delle aritmie che eseguono la procedura all’interno delle nuove sale di cardiologia interventistica dell’AOU, struttura all’avanguardia dal punto di vista strutturale e tecnologico. “L’obiettivo – sottolinea il Dott. Francesco De Luca - è quello di offrire alla popolazione pediatrica della Sicilia Orientale e della vicina Calabria un’assistenza mirata alla diagnosi e cura delle aritmie in età pediatrica. Una possibilità concreta che abbiamo riscontrato nei casi già trattati grazie alla grande competenza aritmologica dei Dott.ri Pasquale Crea e Giuseppe Dattilo, congiunta alla notevole esperienza nel campo della Cardiologia Pediatrica della Drssa Lilia Oreto, acquisita in oltre 10 anni presso il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo (CCPM) di Taormina, e alle capacità organizzative della Dott.ssa Letteria Bruno, entrambe dell’UOSD di Cardiologia Pediatrica.

Cresce e si consolida sempre di più l’offerta assistenziale dedicata ai bimbi affetti da patologie cardiache. Nei giorni scorsi, presso il policlinico universitario Gaetano Martino di Messina è stato possibile effettuare procedure dedicate per lo studio elettrofisiologico trans-esofageo (SATE) del cuore. Si tratta di una metodica utilizzata per la diagnosi e la stratificazione del rischio nei pazienti pediatrici che presentano aritmie . Un percorso intrapreso grazie alla collaborazione tra la cardiologia pediatrica, diretta del Prof. Carmelo Romeo e coordinata dal Dott. Francesco De Luca, l’UOC di Cardiologia con UTIC diretta dal Prof Gianluca Di Bella e la UOSD di Cardiologia Interventistica diretta dal Prof. Antonio Micari.

Essenziale il supporto del Servizio di Anestesia, diretto dalla Prof.ssa Anna Teresa Mazzeo che, attraverso la professionalità del Dott. Francesco Puliatti, ha fornito l’assistenza anestesiologica. Questa esperienza rappresenta un rilevante esempio di sinergia professionale che vede professionisti di branche affini cooperare per risolvere i problemi di pazienti che altrimenti dovrebbero afferire ad altri centri, per lo più nel nord Italia”.“Accrescere l’offerta di assistenza specialistica del nostro ospedale – afferma il Direttore Generale Giorgio Giulio Santonocito – è di certo uno degli obiettivi che ci siamo prefissati. Quanto realizzato in questi giorni va proprio in questa direzione, supportando una domanda di salute in un ambito di estrema fragilità quale può essere quello della cardiologia pediatrica. Un esempio di sinergia fruttuosa di competenze e di condivisione, anche sul piano strutturale, che valorizza anche una visione moderna di ottimizzazione di risorse, umane e strumentali”.