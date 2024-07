Eolie, il trasporto dei farmaci urgenti alle Isole affidato ai droni

L’Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) ha autorizzato una rotta di volo, per droni, impiegati per il trasporto dei farmaci urgenti che collegherà l'ospedale di Patti alle Eolie. Un importante traguardo: è la prima volta che tale autorizzazione viene concessa. L’utilizzo dei droni può ridurre i tempi di consegna, ma anche garantire supporto per le strutture sanitarie delle isole, migliorando la qualità del servizio offerto e rafforzando la continuità territoriale con il presidio ospedaliero di Patti. Il via libera di Enac è arrivato a seguito di un processo di valutazione e mitigazione dei rischi, prendendo in considerazione le criticità e le sfide tecniche che le operazioni comportano. Il risultato è il frutto di un lavoro condotto dalla Pmi Euro Usc Italia, società leader in materia di regolamentazione e sicurezza nel settore dei droni. I test di volo saranno condotti da ABzero in autunno e metteranno alla prova il collegamento tra Marina di Patti e le isole di Lipari e Vulcano.

Le missioni saranno suddivise nei segmenti Marina di Patti-Vulcano e Vulcano-Lipari.