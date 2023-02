Ragazzi in sovrappeso, dati impressionanti a Messina

Più di seimila visite effettuate negli ultimi due anni e circa trecento ricoveri in day Hospital, sono confluite tra il 2021-2022 nell'Hub di riferimento regionale per l'obesità infantile che opera al Policlinico di Messina. Il trenta per cento sono bambini e ragazzi messinesi con problemi di sovrappeso e obesità. Gli altri provengono dal resto della Sicilia e dalla Calabria. Un trend in aumento peggiorato durante la pandemia. I dati allarmanti indicano una soglia di crescita dell'obesità infantile più che raddoppiata in tutto il mondo negli ultimi tre decenni, costituendo il prodotto di bambini e ragazzi che conducono una vita sedentaria e prestano scarsa attenzione a ciò che mangiano. Indicatori che preoccupano la Società italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (Siedp) promotrice insieme all'Unione italiana Sport per tutti (Uisp), della prima “Giornata mondiale dell'obesità” che si svolge in Italia, sabato 4 marzo.

Messina sarà una delle quattro città con Genova, Parma e Napoli che parteciperà alla prima edizione italiana della manifestazione di piazza, per porre un freno all'obesità infantile. L'evento si terrà in piazza Unione europea, dalle 9 alle 13, con il patrocinio di Comune, Università di Messina, Policlinico e il supporto della Croce Rossa italiana. Una mattinata di sport e conoscenza per i bambini e le famiglie messinesi, che saranno coinvolti in attività sportive e ludiche ricevendo informazioni e consigli utili da parte degli esperti del Centro di endocrinologia pediatrica dell'Uoc di pediatria del Policlinico, diretta dalla professoressa Malgorzata Wasniewska, componente del direttivo Siedp.

