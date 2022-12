Messina, la vaccinazione contro il papilloma virus coinvolge sempre più scuole

Incoraggiare la campagna di vaccinazione contro il papilloma virus coinvolgendo sempre di più le scuole. È l'obiettivo del progetto "Papilloma ho vinto io!"promosso dall'ufficio del commissario per l'emergenza covid con la collaborazione di altri enti istituzionali e aziende private per garantire una migliore efficacia nella diffusione e incisività della vaccinazione. Punto di partenza è fornire una corretta informazione dal punto di vista medico e scientifico da qui una serie di iniziative che vedranno il coinvolgimento delle scuole.Per diffondere sempre di piu la cultura della vaccinazione anche un video e poi banner sui mezzi pubblici e sulle navi traghetto di C&T. La campagna di vaccinazione contro il papilloma virus sta già dando risultati come dice il commissario Covid Alberto Firenze: "Abbiamo fatto già tremila dosi con un trend in crescita e questo significa che se si comunica bene abbiamo una risposta da parte del cittadino". La necessità di diffondere la cultura della vaccinazione è stata sottolineata anche dal commissario dell’Asp Bernardo Alagna e da Laura Tringali dirigente scolastico dell'Antonello dove si è già svolta una giornata di vaccinazioni. La disponibilità dell'amministrazione comunale a collaborare con l'Asp per diffondere la cultura delle vaccinazioni è arrivata anche dall'assessore Alessandra Calafiore. Le attività sanitarie sul territorio verranno coordinate dai responsabili servizio SPEM di Messina (Servizio Sanità, Epidemiologia e Medicina preventiva) Edda Paijno e Salvatore Sidoti.

