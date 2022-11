Messina, solo oggi l'area tamponi al PalaRescifina resta aperta fino alle 14

Lavori urgenti manutenzione cabina elettrica: area Tamponi al Palarescifina oggi aperta solo fino alle 14

L’Ufficio Covid 19 di Messina comunica che oggi, 10 novembre, per lavori di manutenzione ad una cabina elettrica della zona e il conseguente distacco della linea, l’area tamponi al Palarescifina resterà aperta solo dalle 9 alle 14, invece che fino alle 19, come avviene solitamente. La notizia dei lavori è stata resa nota dal Comune di Messina, e poiché l’Ufficio Covid si avvale della linea elettrica per l’utilizzo dei computer per la registrazione dei tamponi effettuati, dovrà terminare la propria attività qualche ora prima solo per oggi.

© Riproduzione riservata