La stagione delle allergie, ne soffre il 25% dei messinesi

Il 25% dei messinesi soffre di allergia. La primavera è entrata nel vivo e un messinese su quattro ha iniziato a manifestare riniti e altri fastidiosi sintomi. La predisposizione è ereditaria e i figli dei soggetti allergici manifestano i primi sintomi già a partire dall’età di sei-otto anni, con maggiore rischio di complicanze rispetto a chi inizia a soffrirne nella fascia di età 20-40 anni.

A esporre i dati e utili consigli per la cittadinanza è il dott. Antonino Arena, che per circa trent’anni è stato responsabile dell’ambulatorio di Allergologia dell’Asp per Messina e provincia. Come ha sottolineato il dott. Arena, sono tre i fattori che influenzano la diffusione delle allergie nel nostro territorio: il fattore ambientale, collegato alle erbe particolari presenti nella nostra regione; i fattori atmosferici tipici di Messina e/o della Sicilia, come i venti e le piogge che favoriscono rispettivamente la diffusione dei pollini e la fioritura delle piante; infine, il fattore relativo alla risposta soggettiva del paziente. «La maggior parte dei soggetti allergici – spiega Arena – soffre particolarmente per circa un paio di mesi ogni anno, ma c’è una piccola percentuale che soffre per buona parte dell’anno». Il principale responsabile delle allergie stagionali è la parietaria, erba che in Sicilia ha una diffusione tra le maggiori al mondo, paragonabile solo a quella presente in Liguria, e che causa problemi ai soggetti allergici per tutto il periodo primaverile. Seguono le graminacee, erbe che causano problemi allergici in primavera e in autunno; il cipresso che causa sintomi allergici nel periodo gennaio-marzo; e l’ulivo, che causa problemi per un breve periodo nei mesi di maggio e giugno.

