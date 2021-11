Oggi a Messina è stato registrato un solo decesso. Al Policlinico è morto un uomo di 79 anni. L'uomo non era vaccinato

Sono in tutto 58 le persone ricoverate tra città e provincia: al Policlinico 35 (di cui 9 in Rianimazione); al Papardo 14 (di cui 2 in Rianimazione); a Barcellona 3 e all'Irccs Piemonte 5

