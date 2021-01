L'emergenza sangue va oltre il Covid: a Messina continua la raccolta

L'Avis comunale di Messina, in seguito alle ordinanze emanate dalla Regione Sicilia e dal Comune di Messina, comunica la regolare apertura della propria sede dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 11, e durante la prima domenica di ogni mese. Come già successo durante il lockdown dello scorso marzo, la donazione di sangue ed emocomponenti non si ferma. Nei Dpcm degli scorsi mesi e nelle note del Ministero della Salute dello scorso novembre, infatti, è specificato l’inserimento della donazione tra le “situazioni di necessità” e pertanto, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari e della tutela della salute di staff e donatori, l’attività dell’Avis Comunale di Messina proseguirà regolarmente. La sede di via Ghibellina 150/I sarà aperta tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 11 e durante la prima domenica di ogni mese con gli stessi orari.

