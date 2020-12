Messina, il prof. Antonio Persico nominato Global Senior Leader dell'INSAR per l'Italia

Il Consiglio di Amministrazione dell’INSAR (International Association for Autism Research) e il Comitato dei Global Senior Leaders (GSL) hanno nominato il prof. Antonio Persico, docente del nostro Ateneo, Global Senior Leader dell’INSAR per l’Italia, grazie al suo contributo alla ricerca sull’autismo e come riconoscimento di leadership a livello nazionale e internazionale. Il ruolo del rappresentante GSL, tra l’altro, è quello di fungere da punto di riferimento per il Consiglio di amministrazione dell’INSAR su questioni di importanza nazionale e internazionale relative alla ricerca sull’autismo , predisponendo annualmente un rapporto sullo stato della ricerca in Italia. Ha, inoltre, l’obiettivo di promuovere una cultura della ricerca transnazionale che favorisca la nascita di collaborazioni multicentriche e di una mentalità scientifica “di squadra”.

