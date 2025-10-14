Ponte sullo Stretto di Messina, governo risponde ai quesiti della Corte dei Conti

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Depositata dal Dipe una corposa documentazione con due-tre atti nuovi

Un rendering del Ponte sullo Stretto."Per me è una grande soddisfazione, vi ringrazio". Con queste parole il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha aperto la riunione al Mit sull'aggiornamento del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. Al ministero si è svolto l'incontro istituzionale per presentare la relazione del progettista sull'aggiornamento del progetto definitivo del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia.

Sono parecchi faldoni. Con due-tre atti completamente nuovi. Una «risposta puntuale» ai chiarimenti richiesti dalla Corte dei conti. È parecchio corposa la documentazione che ieri mattina è stata depositata nella sede romana della Corte dei conti, le integrazioni per il progetto del ponte sullo Stretto. Formalmente lo ha fatto - in anticipo sui tempi indicati dalla Corte -, il Dipe, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della presidenza del Consiglio dei ministri, ovviamente di concerto con i ministeri interessati dell’Economia, dell’Ambiente, delle Infrastrutture e dei trasporti, e con la società “Stretto di Messina”.
