Il Ponte sospeso... tra la Corte e l’interlocuzione con l’Europa

Il Ponte sospeso con la campata unica più lunga al mondo? Sì, ma per ora è solo un Ponte sospeso... tra Corte dei conti, Commissione europea e annuncio della cosiddetta fase pre-cantieri, che non si sa bene quando verrà avviata e se si farà in tempo per aprirla entro la fine dell’anno, come dichiarato più volte dal vicepremier Matteo Salvini.

Oggi è un altro di quei giorni in cui si mette un punto fermo, con l’invio della corposissima documentazione, prodotta dagli Uffici competenti e dalla “Stretto di Messina”, contenente le richieste di chiarimenti sollecitate dalla Corte dei conti. Se le risposte ai rilievi e ai dubbi dei giudici contabili saranno state convincenti, lo sapremo fra qualche giorno o settimana, e a quel punto la Corte darebbe il nulla osta alla registrazione della delibera approvata dal Cipess lo scorso 6 agosto. Se, invece, la magistratura contabile non dovesse essere soddisfatta, potrebbe chiedere ulteriore integrazione di atti oppure rispedire al mittente, cioè al Comitato interministeriale, la delibera con il progetto definitivo, per una complessiva rimodulazione. Va ripetuto per chiarezza: la Corte dei conti non ha il potere di bocciare un progetto tecnico, che ha già avuto i pareri favorevoli e le autorizzazioni previste per legge.

