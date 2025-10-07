Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Ponte sullo Stretto / Ponte, sulle opere ferroviarie Basile, Pd e ambientalisti sposano la stessa linea

Ponte, sulle opere ferroviarie Basile, Pd e ambientalisti sposano la stessa linea

Livelli di progettazione e obbligo di Vas: le osservazioni presentate al ministero dell’Ambiente sull’elaborato di Rfi

L’amministrazione comunale di Messina, il Partito democratico, le associazioni ambientaliste e comitato No Ponte hanno più punti in comune di quanto ci si potrebbe aspettare. È quanto emerge approfondendo le osservazioni trasmesse al ministero dell'Ambiente e relative al progetto sulle opere ferroviarie connesse al Ponte. Spunti che si sommano alla per certi versi sorprendente presa di posizione – anche “politica” – che si ricava dal documento inviato a Roma dal sindaco Federico Basile. Tutti si trovano, infatti, d’accordo su due punti chiave, squisitamente tecnici: invece di un progetto preliminare, Rfi avrebbe dovuto consegnare al Ministero un progetto di fattibilità tecnica economica per descrivere come intende collegare il tracciato ferroviario del Ponte a quello esistente; il progetto stesso dovrebbe essere sottoposto a Vas, Valutazione ambientale strategica.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province