«In settimana i chiarimenti alla Corte dei conti e alla Ue» sul Ponte sullo Stretto

«In settimana saranno recapitati tutti i chiarimenti alla Commissione europea e alla Corte dei conti». Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini, al termine di un confronto avuto ieri mattina nella sede del ministero dei Trasporti con gli uffici del Mit che si occupano del Ponte e con i tecnici e i dirigenti della società “Stretto di Messina”. «Il lavoro prosegue spedito, non ci sono intoppi, rispetteremo il termine dei 20 giorni per rispondere alla Corte dei conti», fanno sapere dal Ministero.

Sono due i tavoli di lavoro che, però, alla fine coincidono. Il primo è quello incentrato sui rilievi mossi dalla magistratura contabile in quelle ormai famose sei pagine nelle quali c’è chi ha visto una «evidente bocciatura», come sostenuto dalle opposizioni e dai comitati del Fronte del No, dell’impianto complessivo sul quale si regge l’iter del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. Di tutt’altro parere, ovviamente, il Governo e la “Stretto” che hanno parlato di una «normale interlocuzione» tra istituzioni, «giusta e necessaria per un’opera imponente come il Ponte», così come dichiarato dallo stesso ministro Salvini. Sono stati citati i casi di altre infrastrutture pubbliche, tra le più importanti in corso di realizzazione in Italia (vedi il Tunnel del Brennero), il cui progetto, quando venne presentato, non avera neppure l’intera copertura finanziaria.

