Ponte sullo Stretto: i dubbi della Corte dei conti sui pareri non acquisiti. E la risposta

Ponte sullo Stretto: i dubbi della Corte dei conti sui pareri non acquisiti. E la risposta

Il sottosegretario Ferrante ha anticipato le integrazioni che saranno trasmesse dal Cipess ai giudici contabili: «Il Consiglio dei lavori pubblici aveva già approvato il progetto, l’Art non deve esprimersi in questa fase»

Due passaggi fondamentali, contenuti nelle sei pagine trasmesse dalla Corte dei conti alla presidenza del Consiglio dei ministri e al Cipess, riguardano le (presunte) mancate acquisizioni dei pareri di due enti importanti: il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l’Autorità di regolazione dei trasporti. Due nodi essenziali da sciogliere, per il Governo e per la “Stretto di Messina”, nelle risposte che dovranno essere date alla magistratura contabile entro i venti giorni scattati dallo scorso 24 settembre.
Un primo chiarimento è stato dato dal sottosegretario ai Trasporti, Tullio Ferrante, nel botta e risposta andato in scena venerdì mattina alla Camera, tra l’esponente del governo Meloni e i parlamentari del Pd, autori di un’interpellanza urgente sul Ponte di Messina.
Partiamo dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Secondo Ferrante, «la Corte dei conti non ha chiesto un nuovo parere, ma solo l'esibizione di quello già reso dal Consiglio nel 1997, che sarà messo a disposizione del Cipess e che, a sua volta, sarà trasmesso alla Corte. Il procedimento di approvazione dell'opera è stato realizzato nel pieno rispetto dei vincoli derivanti dalla legge, non c’era alcun motivo di acquisire un nuovo parere dal Consiglio superiore dei lavori pubblici». Si tratta ovviamente di un parere molto datato, risalente a 28 anni fa e basato sul progetto preliminare del 1992 (33 anni fa) e questo dato ha suscitato molti dubbi, che hanno trovato spazio anche nella lettera dei giudici contabili. La “Stretto”, con le parole del suo amministratore delegato Pietro Ciucci, ha più volte sottolineato come il progetto del Ponte, pur essendo stato aggiornato in questi decenni, resta nelle sue linee portanti quello di inizio anni Novanta e nessuna legge prescrive «un doppio parere» da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
