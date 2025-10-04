Ponte sullo Stretto, l’interpellanza del Pd e la risposta del Governo in Aula

«Il progetto del Ponte non è in discussione. Stiamo rispondendo, punto per punto, alla richiesta di chiarimenti da parte della Corte dei conti». «Invece di andare in tv ad attaccare ancora una volta le lavoratrici e i lavoratori, il ministro Salvini venga in aula a rispondere a questa interpellanza sui conti che non tornano per il Ponte sullo Stretto». Nel giorno dello sciopero generale pro-Palestina, va in scena, a Montecitorio, l’ennesimo botta e risposta tra opposizioni (i parlamentari del Pd Casu e Barbagallo) e Governo (il sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante) sul tema del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria.

Ad accendere la miccia l’interpellanza urgente, presentata dalla capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga, dopo le ultime vicende della delibera Cipess e della richiesta di chiarimenti da parte della Corte dei conti. L’atto parlamentare è stato firmato dal siciliano Anthony Barbagallo, da Marco Simiani, Ouidad Bakkali, Valentina Ghio e Roberto Morassut. «Invece di puntare il dito contro le lavoratrici e i lavoratori che rinunciano a una parte importante del proprio salario per esercitare un proprio sacrosanto diritto costituzionale – è andato all’attacco il deputato Andrea Casu –, Salvini cominci piuttosto a cercare i miliardi di euro che dovrà risarcire lui, quando dovrà mettere le mani in tasca per rispondere del costo che dovremo sostenere come Paese per la sua cartolina elettorale del Ponte sullo Stretto: un progetto che non sta in piedi».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale