Tra la Ue e la Corte dei conti la partita dei No e Sì al Ponte sullo Stretto

Non si interrompe l’accesissima partita tra i No e i Sì al Ponte. Una disputa che va avanti da anni e che ora si svolge tra Bruxelles, Roma e lo Stretto di Messina, con sullo sfondo le vicende dell’interlocuzione tra Governo nazionale e Commissione europea e tra Corte dei conti e società “Stretto”.

Secondo il Coordinamento “No Ponte”, «il rinvio al mittente del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto da parte della Corte dei conti conferma la sciatteria strutturale della “governance” dell’infrastruttura. La sequenza di imprecisioni, carenze e irregolarità è tale da rendere impossibile per il Governo fornire una risposta plausibile nei tempi richiesti dalla magistratura contabile. Ma allora, tutto bene per chi, come noi, da decenni si batte per difendere il territorio dalla minaccia di una devastazione generalizzata? Nient’affatto. Conosciamo bene la storia di questo assurdo progetto e sappiamo altrettanto bene che la sua compiuta realizzazione non è mai stata davvero la priorità dei promotori. Il Ponte sullo Stretto ha attraversato, nel tempo, una sequenza infinita di stop e ripartenze: un meccanismo che alimenta proprio chi, da quell’opera, trae profitto. Basta ricordare che nel 2005 il Ponte era valutato 3,9 miliardi, mentre oggi costa 14, per capire che più l’iter si prolunga e più cresce il vantaggio per società di costruzione, progettisti, consulenti e governance, che dal Ponte traggono linfa vitale. Intanto, i costi lievitano e il territorio resta ostaggio di un’opera fantasmatica. Siamo soddisfatti della bocciatura – insistono i “No Ponte” –, ma non ci facciamo illusioni: lo sperpero di denaro pubblico e le minacce al territorio cesseranno solo con la cancellazione definitiva dell’iter e delle strutture di governance legate al Ponte, a partire dalla “Stretto di Messina Spa”. Per questo, diventano decisive le prossime mobilitazioni.

