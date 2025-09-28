Ponte sullo Stretto, «proficua interlocuzione» tra la Commissione Ue e il Governo

«La Commissione europea è in dialogo costante con l’Italia sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina». A dichiararlo all’agenzia Ansa, è un portavoce dell’esecutivo Ue, guidato da Ursula von der Leyen, il quale sottolinea come siano state presentate alcune osservazioni ambientali relative all’impatto dell’opera in riferimento a quanto previsto dalla Direttiva Habitat. «Ma lo spirito del Governo è collaborativo», tiene a precisare il portavoce, smentendo di fatto le notizie secondo le quali la Commissione Ue e il Governo italiano sarebbero in contrasto su un’infrastruttura che, come più volte ricordato dalla stessa Ue, è considerata tra le priorità della Rete di trasporti Ten-T e, in particolare, del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo. Un Corridoio ben conosciuto dalla commissaria Ue all’Ambiente, Jessika Roswall, l’avvocata svedese 53enne, che fa parte del Partito Moderato (coalizione di Centrodestra). «Non c'è una scadenza per la replica del Governo, ma ci aspettiamo che arrivi presto», ha aggiunto il portavoce. E secondo le stesse fonti comunitarie, i nodi ambientali «non sono visti come insormontabili».

Il partito di Roswall è tra quelli che approvarono il progetto del Ponte-Tunnel dell’Oresund, che dall’inizio del nuovo millennio unisce la Svezia alla Danimarca. Un’infrastruttura imponente che proprio quest’anno ha compiuto il suo venticinquesimo anniversario.

