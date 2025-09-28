Ponte sullo Stretto, le rassicurazioni di Salvini alla sindaca di Villa

Presto – con le rassicurazioni del ministro Matteo Salvini – l’apertura di un tavolo per la sottoscrizione di un accordo di programma al fine di concretizzare lo spostamento del porto di Villa San Giovanni a sud della città. Questa una delle principali novità emerse durante l’incontro, in Capitale, tra il titolare delle Infrastrutture e dei Trasporti e la sindaca Giusy Caminiti.

Un confronto, quello di venerdì al Mit, promosso dal ministro in riferimento al progetto del Ponte, «per discutere – racconta la prima cittadina a qualche ora dal rientro – delle opere preliminari». Intanto, nella riunione, spiega Caminiti, «l’indicazione delle priorità che a luglio 2024 il consiglio comunale ha deliberato nel cosiddetto Piano Strategico: 135 milioni di opere che l’amministrazione ha sottoposto all’approvazione del consiglio come prescrizione all’apertura del cantiere».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale