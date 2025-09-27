Ponte sullo Stretto di Messina, non c’è nessuna “bocciatura” ma il rischio che i tempi si allunghino

«Il Ponte sullo Stretto di Messina è un’opera della quale gli italiani sentono parlare da 150 anni e che nessuno ha mai realizzato. Abbiamo approvato il progetto definitivo e ci sono i finanziamenti. Giustamente è un’opera complessa e quindi è giusto che la Corte dei Conti in questi due mesi di tempo chieda tutti i chiarimenti possibili. Conto che entro i primi di novembre (questi sono i tempi previsti) ci sia l’ok definitivo e l'apertura dei lavori».

Ospite della trasmissione Mattino 5, il vicepremier Matteo Salvini conferma la sua fiducia sull’avvio, prima della fine dell’anno, della fase realizzativa e rinuncia (fatto abbastanza sorprendente) alla polemica con la magistratura contabile.

