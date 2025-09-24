Ponte sullo Stretto, i tempi della Corte dei conti: pronti i “Protocolli di legalità”

«Nessuno può dettare i tempi alla Corte dei conti. Ci sono ben 91 allegati alla delibera approvata dal Cipess. Attendiamo l’esito della verifica di legittimità degli atti con grande serenità e fiducia. Certo, c’è chi sta operando un evidente pressing sulla magistratura contabile, pensando, a torto, che sia l’organo che possa bloccare il progetto o le procedure del Ponte». A dichiararlo è stato l’amministratore delegato della “Stretto”, Pietro Ciucci, il quale sta lavorando anche alla definizione del “Protocollo di legalità”, che sarà il primo vero atto, dopo la “bollinatura” della Corte dei conti e la pubblicazione della delibera Cipess sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. C’è già un’intesa di massima con le Prefetture di Reggio Calabria e di Messina, e con le Procure territoriali.

Il Ponte, come ogni grande infrastruttura, si espone a possibili infiltrazioni criminali e corruzione. Il Governo, come è noto, aveva cercato di inserire nel decreto Infrastrutture una norma che prevedesse procedure speciali per i controlli antimafia sull'opera, ma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è opposto, evidenziando che le norme vigenti sono già sufficienti a garantire i controlli. Vanno, però, applicate rigorosamente. Così come sottolineato anche dall’Anac. Secondo l’Autorità nazionale anti-corruzione, infatti, occorrerà rafforzare le misure di controllo, estendendole oltre le soglie ordinarie, anche per i subappaltatori e le imprese più piccole. Va ricordato che il Ponte in sé è solo una parte delle opere ricomprese nel sistema infrastrutturale connesso al collegamento stabile, che prevede oltre 40 chilometri di nuove strade e ferrovie.

