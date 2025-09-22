Contratto Stretto di Messina-Eurolink, Bonelli chiede le carte dell'atto aggiuntivo. La società risponde: "Solo dopo che sarà efficace"

Nuovo scontro politico e istituzionale sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. «Oggi la società Stretto di Messina mi ha comunicato l’ennesimo diniego all’accesso agli atti relativi al contratto e all’atto aggiuntivo con Webuild. È inaccettabile che un’opera pubblica del costo di 13,5 miliardi di euro, interamente finanziata dallo Stato, sia avvolta da un livello di segretezza deciso, di fatto, dalla parte privata per pregiudizio ai propri interessi», dichiara in una nota Angelo Bonelli, parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.
Bonelli definisce «grave e pericolosa» la posizione della società, che avrebbe persino sostenuto che la qualifica di parlamentare non legittimi l’accesso a documenti amministrativi. «Chiedo al Governo e al Cipess la pubblicazione integrale di contratti, atti aggiuntivi, relazioni tecniche e cronoprogrammi, oltre ai pareri e alle condizioni richiamate dal D.L. 35/2023. Su un’opera che impegna risorse pubbliche non possono esistere zone d’ombra: i cittadini hanno diritto di sapere come vengono spesi i soldi e quali obblighi vincolano lo Stato. Continuerò a esercitare ogni prerogativa parlamentare e adire tutte le sedi competenti per garantire trasparenza, legalità e responsabilità», aggiunge il deputato.
Immediata la replica della società Stretto di Messina, che respinge le accuse di segretezza: «Nessuna segretezza in merito all’atto aggiuntivo siglato con il contraente generale Eurolink. Come illustrato nella lettera indirizzata all’onorevole Bonelli – spiega la società – i principali contenuti dell’atto aggiuntivo saranno resi pubblici non appena sarà diventato efficace. Ciò avverrà dopo la registrazione della delibera Cipess e la relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale». La società sottolinea infine di aver «sempre operato nel pieno rispetto delle norme e della trasparenza».
Caricamento commenti
Commenta la notizia