Contratto Stretto di Messina-Eurolink, Bonelli chiede le carte dell'atto aggiuntivo. La società risponde: "Solo dopo che sarà efficace"

Nuovo scontro politico e istituzionale sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. «Oggi la società Stretto di Messina mi ha comunicato l’ennesimo diniego all’accesso agli atti relativi al contratto e all’atto aggiuntivo con Webuild. È inaccettabile che un’opera pubblica del costo di 13,5 miliardi di euro, interamente finanziata dallo Stato, sia avvolta da un livello di segretezza deciso, di fatto, dalla parte privata per pregiudizio ai propri interessi», dichiara in una nota Angelo Bonelli, parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

Bonelli definisce «grave e pericolosa» la posizione della società, che avrebbe persino sostenuto che la qualifica di parlamentare non legittimi l’accesso a documenti amministrativi. «Chiedo al Governo e al Cipess la pubblicazione integrale di contratti, atti aggiuntivi, relazioni tecniche e cronoprogrammi, oltre ai pareri e alle condizioni richiamate dal D.L. 35/2023. Su un’opera che impegna risorse pubbliche non possono esistere zone d’ombra: i cittadini hanno diritto di sapere come vengono spesi i soldi e quali obblighi vincolano lo Stato. Continuerò a esercitare ogni prerogativa parlamentare e adire tutte le sedi competenti per garantire trasparenza, legalità e responsabilità», aggiunge il deputato.