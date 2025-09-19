Ponte sullo Stretto, Ciucci: «Siamo pronti a partire, un’avventura difficile ma esaltante»

Il cronoprogramma, di fatto, è stato già fissato, ma potrà partire soltanto dopo il parere della Corte dei conti e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della delibera approvata dal Cipess lo scorso 6 agosto. La magistratura contabile è già al lavoro per esaminare la poderosa documentazione allegata al provvedimento del Comitato interministeriale e sicuramente sarà impegnata per alcune settimane. È ragionevole prevedere – e questo Ciucci lo conferma – alcune richieste di chiarimenti e di integrazioni, come avviene solitamente nel caso di deliberazioni così complesse e articolate.

«Siamo qui per un altro giro d’orizzonte, saremo presenti costantemente, a Messina, così come a Villa e a Reggio Calabria». Pietro Ciucci torna in riva allo Stretto, per una serie di incontri con i sindaci, le istituzioni, i Comitati per l’ordine pubblico e gli Ordini degli ingegneri, in vista dell’avvio di quella che definisce un’avventura «difficile ma esaltante»: l’inizio della fase realizzativa del Ponte e di tutte le opere connesse.

Ciucci lo ha spiegato più volte e lo ha ribadito anche ieri: «Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, partiranno i primi cantieri per le opere anticipate : viabilità, campi base, piste di cantiere, approvvigionamento idrico, bonifica dei terreni dagli ordigni bellici, monitoraggi ambientali, indagini archeologiche e, soprattutto, gli interventi compensativi richiesti dai Comuni. Per Messina partiremo subito con le opere richieste dal sindaco Basile e dal consiglio comunale». Il cronoprogramma dei lavori prevede tre fasi: collegamenti stradali e ferroviari dal maggio 2026; gallerie e nuove stazioni da settembre 2026; struttura di attraversamento dal 2027: completamento di tutte le opere entro il 2032. «Sono stato io a imporre il fatto che i lavori del Ponte vero e proprio partano dopo gli altri interventi. Il progetto è unitario ma verrà realizzato per fasi costruttive, così come previsto dalla legge, e ciò consentirà la gradualità degli interventi e delle stesse procedure espropriative».

«Indicare una data mi sembra inelegante – afferma Ciucci, in visita alla Gazzetta, dopo la riunione con il vicesindaco Mondello a Palazzo Zanca –, non siamo noi a mettere pressione sulla Corte dei conti, forse altri lo fanno, considerandola una sorta di “Tribunale” che possa entrare nel merito degli aspetti progettuali e bloccare l’opera. La Corte ha un compito fondamentale, quello di accertare la legittimità di tutti gli atti prodotti e allegati alla delibera Cipess, a partire dal Piano economico e dalla copertura finanziaria integrale delle opere. Ed è quello che avverrà. Noi siamo convinti di aver presentato, oltre a un progetto assolutamente realizzabile, atti conformi al rispetto delle norme nazionali e comunitarie». L’amministratore delegato della “Stretto” ritiene che la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale possa avvenire, comunque, entro la fine di ottobre. Subito dopo sarà dato il via alla fase esecutiva.

È questo il punto più delicato, secondo Ciucci, perché gli espropri toccano direttamente le persone: «La dichiarazione di pubblica utilità darà avvio a una procedura graduale e improntata alla collaborazione, con protocolli siglati con i Comuni, Eurolink e le associazioni di categoria, privilegiando accordi bonari per le indennità».

La “Stretto” inaugurerà entro poche settimane le nuove sedi, a Villa San Giovanni (in un immobile confiscato alla ‘ndrangheta) e a Messina, dove troverà spazio negli ampi locali del Consorzio autostrade, allo “Scoppo”. «Noi avremo la direzione lavori, saremo presenti con tecnici e progettisti, faremo selezioni internazionali ma uno dei nostri obiettivi è quello di impiegare professionisti e maestranze di Sicilia e Calabria, facendo tornare qui molti “cervelli in fuga”».

Ricordiamo che la società statale, amministrata da Ciucci, tra l’1 e il 6 agosto, ha sottoscritto gli atti aggiuntivi ai contratti con il Consorzio Eurolink, guidato da Webuild (10,5 miliardi), con l’americana Parsons per il “Project management” (306 milioni), con la Edison Next (43,5 milioni) e con la Marsh per le coperture assicurative. Gli accordi entreranno in vigore con l’efficacia della delibera del Cipess e con la rinuncia a tutti i contenziosi pendenti. È stata prevista una cauzione da 650 milioni e penali fino a oltre un milione al giorno per eventuali inadempienze da parte delle imprese. E sui futuri pedaggi del Ponte, Ciucci conferma i prezzi indicati nei giorni scorsi: tra 4 e 7 euro per le auto a tratta, «valori inferiori agli attuali costi di traghettamento, capaci di garantire equilibrio economico-finanziario e continuità territoriale. Mi viene un po’ da ridere nel leggere alcune reazioni. Se pratichiamo prezzi troppo bassi, ci attaccano, se avessimo fatto il contrario, ci avrebbero attaccato egualmente. Ho sentito interpretazioni assurde da parte di qualche economista in evidente malafede. Ma noi andiamo avanti».

Anche sulla presunta “strategicità militare” dell’opera, sulla quale si è tanto discusso, dopo le dichiarazioni dell’ambasciatore Usa, l’ad della “Stretto” ribadisce il suo punto di vista: «Come tutte le più grandi infrastrutture, il Ponte è progettato come opera “dual use”, utilizzabile per fini civili e anche militari o di protezione civile, conforme agli standard Nato e Ue per la mobilità civile e militare, inserita nella rete dei Trasporti Ten-T. È stato detto “la Nato non finanzierà più il Ponte”. Ed è una non notizia, perché il Ponte in ogni caso ha già l’intera copertura finanziaria. Si era valutata la possibilità di farlo rientrare tra i costi per la difesa, ma sostanzialmente non cambia nulla. E lo stesso discorso vale anche per l’Europa, quando si dice che la Ue non finanzierà il Ponte.

In realtà, è stato già ottenuto un cofinanziamento europeo da 25 milioni di euro per la progettazione ferroviaria. L’Unione, con decisione della Commissione e voto del Parlamento europeo, considera il Ponte sullo Stretto di Messina tra le opere strategiche del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo».

Tornando alle date, i continui annunci del ministro Salvini hanno avuto finora un effetto “boomerang”. «Forse qualche volta sì, ma io, che sono un tecnico e non ho mai avuto particolare vicinanza alle posizioni politiche della Lega, ritengo che Salvini sia uno dei migliori ministri dei Trasporti degli ultimi decenni, e ne ho visti tanti durante la mia lunga carriera. È sempre sul pezzo, determinato, pronto ad accogliere anche obiezioni da parte di chi la pensa diversamente. Indicare date, in una procedura così complessa, a volte può essere un azzardo. Quello che conta è che quando si partirà con i cantieri, lì i tempi dovranno essere rigorosamente rispettati, senza alibi per noi e per nessun altro».

Sul fronte della prevenzione contro le possibili infiltrazioni di mafie e ‘ndragheta, Ciucci annuncia la stipula, nei prossimi giorni, del Protocollo di legalità, del quale si è discusso ieri, nel confronto avuto con la prefetta Cosima Di Stani, con il questore Annino Gargano e con gli altri rappresentanti delle Forze dell’ordine. «Sotto questo aspetto – ribadisce l’amministratore delegato della “Stretto” – il Ponte sarà l’opera più monitorata al mondo. Ed è giusto sia così».