Ponte sullo Stretto di Messina: «Ecco perché il “Salva Contesse” sarebbe una variante vantaggiosa»

È stata chiamata “Salva Contesse”, con uno slogan sintetico, ma efficace, e spinta da più di 1.500 firme, fisiche e digitali. La sostanziale bocciatura emersa dal confronto romano Basile-Salvini è stata una doccia fredda, ma gli ingegneri che avevano lavorato a quella proposta, Giovanni Saccà e Salvatore Crapanzano, continuano a sostenere che una variante sarebbe più che opportuna, per diversi motivi. Erano pronti anche a spiegare il perché in commissione ponte, il 25 agosto scorso, su richiesta del consigliere comunale Raffaele Rinaldo, seduta poi rinviata perché la Stretto di Messina aveva chiesto di partecipare. Da allora, non se n’è più parlato.

Saccà e Crapanzano, allora, quelle spiegazioni le mettono nero su bianco in un documento: «Il progetto preliminare del 2002 prevedeva di realizzare una galleria ferroviaria dallo scalo Santa Cecilia, dove convergono le linee ferroviarie che collegano Messina con Catania e con Palermo, fino al Ponte e la nuova stazione “Messina Ponte” a Maregrosso». Fu il consiglio comunale, nel 2010, a chiedere di modificare quel tracciato, «è nato così l’attuale progetto definitivo, che non solo presenta gravi problemi come espropri e demolizioni a Contesse, inadeguata accessibilità della prevista nuova fermata Europa, che risulta l’unica fermata a Messina per i treni a lunga percorrenza, ma anche tempi di percorrenza inopportunamente aumentati di circa 20 minuti per i treni regionali e interregionali che utilizzeranno il Ponte, che si vedranno costretti ad andare sino a Messina Centrale per poi ritornare indietro fino a Contesse per inserirsi nel nuovo tracciato verso il Ponte».

