Ponte sullo Stretto di Messina: le “carte” di Basile su tete idrica, risanamento e strade al tavolo romano

Più che di opere compensative, il sindaco Basile ama parlare di opere preliminari o propedeutiche. Cioè di interventi da realizzare “prima” del Ponte e dei suoi cantieri, come del resto previsto anche dal cronoprogramma di Governo e Stretto di Messina. Ma nei piani del Comune la compensazione ci sarebbe eccome: compenserebbe risorse che, da una parte, sarebbero ancora da reperire e, dall’altra, ci sono ma potrebbero non essere sufficienti o, comunque, andrebbero rimodulate su altre linee di finanziamento (leggi Pnrr e scadenza del 2026). Niente voli pindarici né richieste fantasiose: anche al vertice romano di martedì scorso col vicepremier Matteo Salvini, il sindaco Federico Basile, accompagnato dal direttore generale Salvo Puccio, ha messo sul tavolo progetti esecutivi e di immediata realizzabilità, che vanno a incastrarsi con strategie di lungo corso già avviate, in altre forme, da Palazzo Zanca.

