Ponte sullo Stretto, a Roma naufraga il “Salva Contesse”: il cantiere ferroviario non cambierà

Chi sperava che da Roma il sindaco Federico Basile tornasse con in tasca l’ok di Stretto di Messina e Rfi al cosiddetto “Salva Contesse”, è rimasto inevitabilmente deluso. Il tracciato ferroviario del Ponte non cambierà, il cantiere partirà, come previsto dal progetto definitivo, proprio dall’area di Contesse e lì si innescherà con quanto previsto da Rfi per il collegamento con la rete ferroviaria attuale. Gli espropri previsti (una cinquantina) dal progetto definitivo del Ponte nel quartiere della zona sud non diminuiranno, mentre qualche spiraglio potrebbe esserci per le demolizioni aggiuntive indicate dal progetto preliminare di Italferr per le opere ferroviarie connesse.

Sembrerebbe essere questa la “traduzione” di quanto scritto martedì sera nella nota diffusa dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al termine dell’incontro tra il vicepremir Matteo Salvini ed il sindaco Basile: «Rfi si è impegnata a sviluppare uno studio di ottimizzazione progettuale per ridurre gli impatti sul quartiere di Contesse, che sarà presentato a breve». Lo studio riguarda il collegamento tra la galleria del Ponte (chiamata Santa Cecilia) e il tracciato ferroviario inesistente. Ad oggi, negli elaborati consegnati a luglio da Rfi e Italferr al ministero dell’Ambiente (c’è tempo fino al 17 settembre per presentare osservazioni), si parla di ulteriori 18 aree di cantiere e, soprattutto, di 11 palazzine da demolire (sette di queste tra quattro e sei piani, una a cinque piani, altre tre a due piani) in via del Carmine.

