Ponte sullo Stretto, la “road map” di Ciucci: «Prima le opere per i territori»

«Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, che potrebbe avvenire all’inizio di ottobre, la delibera del Cipess di approvazione del progetto definitivo sarà efficace e si partirà con la fase realizzativa. Si avvieranno immediatamente il programma delle opere anticipate e la progettazione esecutiva per ciascuna fase costruttiva. I primi lavori riguarderanno le opere compensative richieste dai Comuni, la viabilità e le opere che permetteranno di minimizzare, fin dall'inizio, l’impatto dei cantieri sul territorio». Pietro Ciucci, amministratore delegato della “Stretto di Messina”, ribadisce, in un’intervista al quotidiano economico nazionale “Milano Finanza” e alla Gazzetta, la “road map” dell’iter per la costruzione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria.

«La progettazione esecutiva e i lavori sono articolati su tre fasi – spiega Ciucci –. La prima, inerente i collegamenti stradali e ferroviari, prevede l'apertura dei cantieri a maggio 2026. La seconda, relativa a gallerie, svincoli e alle tre nuove stazioni ferroviarie inizierà a settembre dell'anno prossimo. La terza, infine, il Ponte vero e proprio, partirà a marzo 2027. Il completamento dei lavori è previsto per il 2032».

