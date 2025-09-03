Ponte, già le prime gare della “Stretto di Messina”: l'atto di accesso del Codacons

La Corte dei conti non si è ancora pronunciata, la delibera con la quale il Cipess ha approvato il progetto definitivo non è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ma la società “Stretto di Messina”, secondo quanto previsto anche dalle procedure inserite nelle norme approvate nel 2023-2024, si sta già muovendo concretamente, in vista dell’affidamento dei primi lavori, propedeutici alla costruzione del collegamento stabile tra l’Isola e il Continente.

Un atto ufficiale, infatti, è l’apertura dell’Albo fornitori digitale, il principale strumento attraverso il quale le aziende possono candidarsi per partecipare alle gare relative a forniture e servizi. L’avviso, pubblicato il 7 agosto, prevede «un Albo aperto e dinamico, accessibile in qualsiasi momento da parte degli operatori economici interessati». L’iscrizione – come spiega la “Stretto” – «non garantisce l’affidamento diretto, ma rappresenta un pre-requisito essenziale per essere selezionati nelle procedure di gara o subappalto che verranno bandite nelle diverse fasi realizzative. Il sistema è pensato per favorire trasparenza, tracciabilità e rotazione tra gli operatori, con particolare attenzione alla qualificazione tecnica e alla capacità di rispettare i parametri ambientali e normativi previsti». L’Albo comprende tutte o quasi le categorie merceologiche: dalle forniture per impianti e materiali da costruzione fino ai servizi di monitoraggio ambientale, consulenza ingegneristica, sicurezza cantieri, gestione rifiuti, trasporti, logistica e comunicazione.

