«La diversa narrazione della Sinistra siciliana riguardo al Ponte sullo Stretto»

C’è un fenomeno che merita di essere studiato con maggiore attenzione: il modo in cui la Sinistra siciliana, e in particolare il Partito democratico, si rapporta alla realizzazione del Ponte. Non si tratta solo di un’opera ingegneristica, ma di un vero e proprio spartiacque culturale e politico che mette in evidenza profonde differenze tra le varie anime del Centrosinistra. A Messina, ad esempio, l’opposizione al Ponte è quasi totale.

I motivi sono molteplici, ma si possono distinguere due orientamenti principali. Da un lato ci sono le forze ambientaliste, come i Verdi, che rifiutano l’opera per ragioni ideologiche e di coerenza con il proprio modello di sviluppo: difesa del territorio, risanamento urbano, rispetto della natura. Per loro il Ponte rappresenta un’invasione, una ferita profonda a un ecosistema fragile. Dall’altro lato, ci sono i dirigenti e militanti del Pd messinese, che sembrano muoversi più per ragioni politiche e strategiche che per una reale analisi dell’opera.

La sensazione, netta, è che il loro “no” dipenda principalmente dal fatto che l’iniziativa provenga da un fronte politico avverso. Se la regia dell’opera fosse nelle mani “giuste”, probabilmente la narrazione cambierebbe: stessi cantieri, stessi progetti, ma un’altra retorica. Il Ponte, in quel caso, diventerebbe simbolo di riscatto per il Sud. A Catania, invece, il dibattito assume toni molto più pragmatici. Qui, anche una parte significativa del Centrosinistra guarda al Ponte come a un’opportunità. La riduzione dei costi di trasporto, dei tempi di spostamento e delle inefficienze logistiche viene letta come leva economica.

L’infrastruttura è vista come un volano di sviluppo che può favorire imprese, commercio e occupazione. A Palermo, la questione è più sfaccettata. L’opinione pubblica si divide tra chi sottolinea il valore economico del collegamento stabile con la Calabria e chi, invece, ne coglie soprattutto il potenziale simbolico. Una grande opera, per molti palermitani, rappresenta un motivo d’orgoglio, un’occasione per collocare la Sicilia al centro dell’attenzione nazionale e internazionale. Non mancano, naturalmente, le critiche trasversali. C’è chi sostiene che le priorità dovrebbero essere altre: strade moderne, ferrovie veloci, acquedotti funzionanti.

Tutto giusto, ma anche fuorviante. Le risorse stanziate per il Ponte rientrano in un quadro normativo e progettuale ben definito. Se l’opera non dovesse andare in porto, quei fondi non sarebbero comunque destinati a migliorare la viabilità interna o a garantire l’acqua nei rubinetti siciliani. Semplicemente, verrebbero assegnati ad altri territori. È proprio per questo che i siciliani, al di là delle opinioni ideologiche, dovrebbero esercitare una pressione politica forte e unitaria: per ottenere il Ponte, ma anche, e soprattutto, per pretendere tutte le infrastrutture complementari e necessarie al suo pieno funzionamento. Intanto, un effetto positivo è già sotto gli occhi di tutti: l’attenzione mediatica sullo Stretto ha generato un nuovo interesse turistico per Messina.

*Operatore turistico

