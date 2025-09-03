Il movimento No Ponte prepara «la grande manifestazione nazionale»

Una grande manifestazione nazionale, con almeno 20mila partecipanti, da tenersi a Messina tra fine novembre e inizio dicembre. Gli Stati Generali dei Comitati No Ponte di Sicilia e Calabria hanno avviato, ieri pomeriggio al termine dell’assemblea che si è tenuta in un Salone delle Bandiere stracolmo, il percorso organizzativo per quello che nelle intenzioni dovrà essere il più grande corteo NoPonte visto sinora. Un corteo, è stato detto, che dovrà avere la forza di dare la spallata decisiva alla costruzione dell’opera.

Il tavolo, coordinato da Rossella Bulsei di titengostretto Villa San Giovanni, ha accolto gli interventi delle 42 realtà che fanno parte, ad oggi, del movimento No Ponte.

«Un movimento – ha detto proprio la Bulsei – che ormai ha oltrepassato le acque dello Stretto e ha fatto rete. Dalla Calabria si è compattato tutto il movimento e il corteo dimostrerà come la popolazione non voglia il Ponte. Poi ci saranno altre strade, come i ricorsi o tutto ciò che la legge mette a disposizione dei cittadini. Però, oggi dimostriamo ancora una volta come il movimento No Ponte non è costituito da fanatici e facinorosi ma da persone che stanno prendendo in mano documenti e carte. Le persone, qui, non sono per atto di fede ma perché hanno scaricato i documenti e li hanno studiati e rilevato che ci sono seri problemi».

«Non sarà un corteo che riguarderà solo Messina ma da tutta Italia – spiega Mariella Valbruzzi di Casa Cariddi – perché il no al ponte non è solo messinese. Ancora ci sono i margini enormi, c’è da aspettare la Corte dei Conti e poi anche la Comunità europea perché l’opera è in deroga alle normative ambientali europee e quindi stiamo aspettando un pronunciamento dell’Ue».

