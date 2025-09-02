Per l'acqua necessaria al Ponte sullo Stretto serve... un anno e mezzo di tempo

Ogni cantiere, dal più grande al più piccolo, ha un fabbisogno idrico, perché per ogni tipo di lavoro serve acqua. Questa è la prima premessa. La seconda è che per il Ponte sullo Stretto, considerata l’operazione nel suo complesso, sono previsti in città dodici cantieri, tre “logistici” (Ganzirri, Contesse e Magnolia), sei industriali (li stessi Ganzirri e Contesse, oltre a Faro Superiore, Pace, Curcuraci e Annunziata) e tre per le stazioni ferroviarie (Papardo, Annunziata e viale Europa). Dodici cantieri per un totale, progetto definitivo alla mano, di 60 litri al secondo di fabbisogno industriale (per scavi, impianti di betonaggio e attività varie di cantiere) e di 7 litri al secondo di fabbisogno idropotabile. La terza premessa è che Messina – su questo Comune e Amam sono stati chiari – non può permettersi il lusso di rifornire i cantieri con le risorse idriche attualmente disponibili, a malapena sufficienti (e non sempre, non ovunque) per la popolazione.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale