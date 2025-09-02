Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Ponte sullo Stretto / Per l'acqua necessaria al Ponte sullo Stretto serve... un anno e mezzo di tempo

Per l'acqua necessaria al Ponte sullo Stretto serve... un anno e mezzo di tempo

La “Stretto” prevede già la soluzione per la fornitura idrica dei dodici cantieri, ma tra autorizzazioni e lavori si stima un cronoprogramma complessivo di quindici mesi dal via libera al progetto esecutivo

Ogni cantiere, dal più grande al più piccolo, ha un fabbisogno idrico, perché per ogni tipo di lavoro serve acqua. Questa è la prima premessa. La seconda è che per il Ponte sullo Stretto, considerata l’operazione nel suo complesso, sono previsti in città dodici cantieri, tre “logistici” (Ganzirri, Contesse e Magnolia), sei industriali (li stessi Ganzirri e Contesse, oltre a Faro Superiore, Pace, Curcuraci e Annunziata) e tre per le stazioni ferroviarie (Papardo, Annunziata e viale Europa). Dodici cantieri per un totale, progetto definitivo alla mano, di 60 litri al secondo di fabbisogno industriale (per scavi, impianti di betonaggio e attività varie di cantiere) e di 7 litri al secondo di fabbisogno idropotabile. La terza premessa è che Messina – su questo Comune e Amam sono stati chiari – non può permettersi il lusso di rifornire i cantieri con le risorse idriche attualmente disponibili, a malapena sufficienti (e non sempre, non ovunque) per la popolazione.
