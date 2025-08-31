Salvini attende il sì della Corte dei conti. Indetti gli “Stati generali No Ponte”

È atteso per la prossima settimana il parere della Corte dei conti sulla delibera del Cipess, il Comitato interministeriale che, lo scorso 6 agosto, ha approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. In realtà, la data non è certa perché la magistratura contabile, dopo la pausa ferragostana, dovrà esaminare la corposa documentazione che comprende anche il Piano economico-finanziario, redatto dalla “Stretto”, e tutti gli allegati, tra i quali i contratti stipulati tra la società concessionaria e il “General contractor” (il Consorzio “Eurolink”, guidato dal Gruppo Webuild di Pietro Salini). Dopo la registrazione della delibera Cipess da parte della Corte dei conti, ci sarà la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, negli ultimi due giorni, ha fatto il punto sulle procedure, insieme con l’amministratore delegato della “Stretto”, Pietro Ciucci. È il momento di «tirare le fila» di un percorso che – nell’arco di poco più di due anni (la legge che ha rimesso in moto la macchina organizzativa del Ponte è stata approvata dal Parlamento nel maggio del 2023), e «a 54 anni dal via libera alla legge istitutiva della “Stretto di Messina”, risalente al 1971» – è sfociato nell’approvazione del progetto definitivo.