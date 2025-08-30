Le opere ferroviarie del Ponte sullo Stretto: inizia la Valutazione d’impatto ambientale

Mentre il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto ha compiuto (favorevolmente) il suo iter procedurale – con il rinvio alla fase esecutiva di molte questioni legate alla Valutazione d’impatto ambientale –, ha avuto il nulla osta del Cipess e adesso attende soltanto la registrazione da parte della Corte dei conti, prima della pubblicazione della delibera sulla Gazzetta ufficiale, la progettazione delle opere ferroviarie legate al collegamento stabile è, invece, ancora in fase preliminare ed è solo all’inizio della procedura Via-Vas.

Soltanto lo scorso 15 luglio Rfi ha presentato al ministero dell’Ambiente l’istanza per «l’avvio del procedimento di Valutazione di impatto ambientale, integrata con la procedura di Valutazione d'incidenza e di verifica del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo» ai sensi dell’art. 9 del DPR 120/2017 del progetto preliminare. Nell’istanza della società del Gruppo Fs si fa riferimento alle «opere ferroviarie di connessione al Ponte sullo Stretto di Messina», inserite, già nel 2001 con la delibera dell’allora Cipe, «nell’elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese».

Il progetto preliminare riguardante la sponda siciliana venne trasmesso da Rfi al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel lontano 6 giugno del 2003 «ai fini dell’avvio del relativo iter autorizzativo».

