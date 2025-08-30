Ponte sullo Stretto, Conti Nibali: «Troviamo punti di intesa sulle vere priorità»

Da troppo tempo il dibattito politico e mediatico è concentrato sulla retorica del Ponte sullo Stretto. Nell’edizione di ieri della Gazzetta del Sud, il neo presidente di Federlogistica, Davide Falteri, rilancia la questione in chiave di “grande opportunità”: enfasi esagerata per distogliere l’attenzione da ciò di cui ha davvero bisogno il Sud, in particolare la Sicilia. Non è un ponte che serve, ma investimenti in infrastrutture di base, istruzione, lavoro e sviluppo sostenibile. Falteri succede a Luigi Merlo che, pur non escludendo il Ponte, sollevava questioni concrete, come l’altezza minima per non ostacolare il transito navale. Un approccio pragmatico, centrato sull’effettiva utilità logistica e portuale in Sicilia. Il nuovo corso di Federlogistica appare invece più orientato alla propaganda, forse per non scontentare l’establishment. Falteri evoca la logistica come motore di sviluppo nazionale e fa del Ponte un “simbolo” di un ipotetico miracolo italiano.

*Elio Conti Nibali “Invece del Ponte”

