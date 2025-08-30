Ecco perché serviranno più vigili per i cantieri del Ponte sullo Stretto: le stime di traffico durante i lavori a Messina

Perché, almeno stando allo studio effettuato dall’amministrazione Basile, serviranno almeno 150 agenti di polizia municipale in più, con l’avvio dei cantieri del Ponte? Va specificato: 150 in più considerando anche i 122 che entreranno in organico una volta ultimato il concorso che è ormai alle ultime battute. «Perché ci saranno in città dieci grandi cantieri e non possiamo permetterci che la città ne subisca tutti i disagi», ha spiegato in commissione Ponte l’assessore alla polizia municipale, Roberto Cicala, mentre al suo fianco annuiva il comandante Giovanni Giardina, pensando anche al ruolo da svolgere quando anche gli espropri entreranno nel vivo. Per ognuno di quei cantieri, già nell’ultima stesura del progetto definitivo, sono stati previsti i flussi di traffico e le interferenze con la viabilità ordinaria. I progettisti tendono a minimizzare gli impatti, ma chi conosce la città sa che i mezzi pesanti, specie in alcune fasi e in alcuni punti chiave, non passeranno inosservati, come sta già avvenendo in quella sorta di prova generale in corso, da mesi, a Contesse con i camion in viaggio dai cantieri del raddoppio ferroviario.

