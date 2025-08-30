Il professor Randazzo: «Caro padre Spadaro, il Ponte oggi vale più dei miti»

Ho letto con interesse l’intervento di padre Spadaro sul Ponte. In generale lo seguo perché ha un merito straordinario, scrive benissimo e non posso non invidiarne l’enorme cultura. Poi da rotariano e da presidente del Rotary Club di Messina, non posso non ricordare con emozione, la consegna, un paio di anni fa, proprio a padre Spadaro del Premio Weber. L’articolo mi ha sorpreso fin da subito in quanto, giusto il giorno prima, un giornalista che mi stava intervistando per Geo/Rai3, mi chiedeva cosa mi ispirasse lo Stretto e perché me ne sentissi così culturalmente coinvolto. Ho risposto in modo esattamente contrario all’incipit dell’articolo di padre Spadaro: mi affascina l’idea che i miti che vanno da Scilla e Cariddi, a Colapesce e al peregrinare di Cambria (l’ho preferito come citazione all’immenso Joyce) oggi si riverberino sui miei studi scientifici di stampo geografico-geomorfologico. Onestamente trovo dogmatico e nichilista non accettare le potenzialità della scienza o il voltarsi dall’altra parte senza voler comprendere la portata dell’intervento, al di là dell’interesse di pochi contrari: la scienza, anche quella dei calcoli, direi che, per definizione, salva da queste derive.

Giovanni Randazzo Docente di Unime

