Ponte sullo Stretto, Federlogistica si schiera: «È un'occasione unica e irripetibile»

«Non è solo un’eccezionale opera infrastrutturale, ma un’occasione unica. L’occasione unica per rinsaldare un Paese che è sempre stato diviso fra Nord e Sud, azzerare progressivamente un quadro di ingiustizie sociali e consentire all’Italia di sfruttare a pieno quella centralità in un Mediterraneo tornato a essere centrale e decisivo».

Nel dibattito intorno al Ponte sullo Stretto, interviene Davide Falteri, presidente di Federlogistica, la Federazione nazionale di Conftrasporto che unisce le principali aziende logistiche italiane. Ed è un cambio di linea netto, quello operato dalla potente organizzazione di categoria, perché nel recente passato, l’ex presidente Merlo aveva manifestato dubbi e timori del settore della logistica italiana e internazionale, soprattutto riguardo all’altezza del Ponte e al rischio di non poter far transitare le grandi navi dallo Stretto di Messina. Un animato botta e risposta tra Merlo e la società “Stretto” amministrata da Pietro Ciucci aveva caratterizzato il confronto tra il 2023 e il 2024.

Adesso il nuovo presidente di Federlogistica propone «una visione che va oltre la semplice infrastruttura. Guardare al Ponte sullo Stretto come a una pur eccezionale opera, significa aver perso qualsiasi visione per il futuro e subire passivamente la condanna del nostro Paese alla decadenza».

