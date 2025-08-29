Messina, in vista dei cantieri del Ponte servono almeno 150 vigili in più

L’imperativo è: farsi trovare pronti. Se è vero che, almeno dal punto di vista istituzionale, la fase del Sì o No al Ponte è stata superata, perché c’è un iter avviato (si attende il “timbro” della Corte dei Conti), è allora altrettanto vero che le amministrazioni locali maggiormente interessate dai cantieri – Messina su tutte – devono accelerare per non farsi trovare impreparate all’appuntamento con la storia. Gli spunti che emergono dalla commissione Ponte del consiglio comunale, che ieri è tornata a riunirsi, sono due, speculari: Palazzo Zanca sa di cosa ha bisogno o comunque sta lavorando per averne un’idea sempre più precisa, di fronte alla prospettiva dell’apertura dei cantieri, ma al momento quello che serve non c’è.

In primis – ed è il tema principale della seduta di ieri – servono più vigili urbani. «È ovvio che saranno necessari più servizi – dice l’assessore alla Polizia municipale, Roberto Cicala – e ne serviranno anche di nuovi, da creare ad hoc. Il sindaco ha interlocuzioni continue con la prefettura sulla gestione generale della città. Sarà necessario gestire una viabilità nuova, servirà la scorta di alcuni mezzi, ci saranno trasporti eccezionali. Arriveranno maestranze, ingegneri, professionisti, che magari porteranno qui le loro famiglie».

