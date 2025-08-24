Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Ponte sullo Stretto / Messina, Elio Conti Nibali: «Il no al Ponte sullo Stretto è un dovere civico». Fernando Rizzo: «La visione strabica dei contrari»

Messina, Elio Conti Nibali: «Il no al Ponte sullo Stretto è un dovere civico». Fernando Rizzo: «La visione strabica dei contrari»

Il fondatore dell’associazione “Invece del Ponte”: «La devastazione edilizia del passato non può essere un alibi per criminalizzare il dissenso di oggi». Il co-fondatore della Rete civica per le infrastrutture nel Mezzogiorno: «I conflitti di interesse e la credibilità zero del Pd e delle Sinistre»

È un ombrellone gigante, sotto il quale si arroventa, pur ancora in un clima da spiaggia, il dibattito politico. E come potrebbe essere altrimenti? Il Ponte incombe sullo Stretto come l’ipoteca decisiva sul presente e sul futuro, dopo essere stato, nel passato, una sorta di feticcio, adorato o odiato dalle varie fazioni che, spesso, si sono trasformate in “sette religiose”, in una visione “manicheista”, dove il bene (il sì ad ogni costo, il no e tutto il resto è mafia e devastazione) sta sempre e solo da una parte. È un dibattito che, comunque, appassiona. Ed ecco intervenire due esponenti di associazioni (ormai veri e propri soggetti politici, sicuramente più attivi di molti partiti), che rappresentano fette di popolazione, contrarie o favorevoli, alla grande infrastruttura.
