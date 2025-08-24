Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Il sondaggio di Affaritaliani: «Favorevole al Ponte sullo Stretto di Messina il 62%»

Realizzato dall’Istituto demoscopico “Lab21”. Esultano il ministro Salvini e il sottosegretario Morelli: «Il Paese vuole l’opera». Ma un’altra indagine, quella di “Demos”, capovolgeva il risultato con il 71% di contrari

La Commissione Ue conferma: 24,7 milioni al Ponte sullo Stretto

Il 62,4% dice sì, il 37,6% è contrario. Gli italiani, secondo il campione di intervistati nel sondaggio realizzato dall’Istituto demoscopico “Lab21”, diretto da Roberto Baldassarri, per conto di Affaritaliani, guardano con favore alla prospettiva di costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. La maggioranza è schiacciante, anche se bisogna tener conto sempre che le indagini demoscopiche servono come strumenti, utili per discutere e riflettere, ma non sono testi sacri. Lo premettiamo sempre, sia che i sondaggi riguardino le classifiche della qualità del vivere nelle città italiane sia l’indice di gradimento di governatori regionali e amministratori locali sia, come in questo caso, diventino una sorta di “referendum”, con la domanda “sei favorevole o sei contrario al Ponte?”.
