Viaggio tra i numeri del Pef, il Piano economico del Ponte sullo Stretto

Il Piano economico-finanziario della “Stretto di Messina” è un contenitore pieno di cifre e di stime proiettate in un orizzonte temporale che oggi sembra molto distante (il 2062, trent’anni dopo la prevista inaugurazione del Ponte) e che, in realtà, sembra incombere già sul presente. È sempre così nel caso delle grandi infrastrutture, il futuro lontano s’intreccia con quanto accade oggi. Altrimenti non reggerebbe alcun cronoprogramma. Molto interessanti, in tal senso, l’analisi e i dati forniti dal “Sole 24 Ore”, il quotidiano economico di Confindustria, in merito ai numeri del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria.

Uno dei punti più controversi, dei quali si è discusso in queste settimane, è quello relativo ai costi e agli incassi per i pedaggi. I ricavi dell’opera, in fase di gestione, sono previsti a quota 162,8 milioni nel 2033 e a 336,4 milioni di euro nel 2062. Quest’ultima cifra sarà composta da 300,4 milioni di ricavi da pedaggio per l’attraversamento stradale e per il resto da ricavi da canone ferroviario e contributo per la continuità territoriale attualmente percepito da Rfi per la Sicilia. Le tariffe sono state oggetto di un rovente dibattito. La “Stretto”, in replica ai rilievi critici dell’associazione “Invece del Ponte”, ha smentito che ci siano discrasie tra quanto inserito nel progetto definitivo e quanto, invece, fa parte del Pef. Saremmo in presenza di tariffe tra le più basse al mondo. Per i motocicli il costo di una tratta è di 1,79 euro; per le auto 3,93 euro (con andata e ritorno in giornata), 4,49 euro (con ritorno entro tre giorni) e 7,14 euro (ritorno entro 90 giorni). Per gli autobus del trasporto pubblico locale 7,2 euro; per i bus a lunga percorrenza 33,4 euro. Riguardo alle merci, si va dai 45,7 euro a tratta per i furgoni ai 102,4 per autocarri e Tir.