Ponte sullo Stretto di Messina, la delibera del Cipess al vaglio della Corte dei conti

La “Stretto di Messina” prepara la mastodontica macchina organizzativa. Webuild e le altre imprese del Consorzio internazionale “Eurolink” scalpitano, in vista dell’avvio della fase realizzativa. Sull’altro fronte, quello dei No, si studiano le nuove forme di mobilitazione contro il Ponte mentre c’è chi confida nell’intervento della Corte dei conti contro la delibera esitata lo scorso 6 agosto dal Cipess. Ma quella delibera può essere annullata? O è solo una mera registrazione, quella della Corte dei conti, prima della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale? Alla prima domanda la risposta è «no». La Corte dei conti non può bocciare le delibere del Comitato interministeriale, ma la sua funzione è quella di esercitare un controllo preventivo di legittimità su quei provvedimenti. La Corte verifica se le delibere, sul piano economico-finanziario sono conformi alla legge, ma non ha il potere di annullarle direttamente. Come spiegano gli esperti, il Cipess è un organo collegiale che «prende decisioni di rilevanza strategica in materia di programmazione economica e sviluppo sostenibile, con impatti sulla finanza pubblica».

E la Corte dei conti, in base alla sua funzione di controllo, «verifica la legittimità degli atti della pubblica amministrazione, inclusi quelli del Cipess». È pur vero che la Corte dei conti, se dovesse ravvisare delle irregolarità negli atti del procedimento, può esprimere un parere negativo, ma non ha il potere di annullare la delibera, che potrà eventualmente essere impugnata da altri organi competenti. In tale contesto, s’inserisce anche il ruolo del Mef, il ministero dell’Economia e Finanza che è parte in causa ma che, nello stesso tempo, attraverso i suoi organi, è chiamato a svolgere un ruolo “imparziale” di verifica, per gli aspetti di finanza pubblica, e può esprimere un parere e, in alcuni casi, anche proporre modifiche prima della definitiva approvazione.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale